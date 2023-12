Ragusa in Movimento denuncia topi di auto alla zona Nunziata

Altra corsa, altro giro. E altri danni per i cittadini residenti in zona. E’ quanto denuncia il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo che i soliti topi d’auto sono tornati a prendere di mira la zona della Nunziata, alla periferia della città. “L’ultima denuncia in questo senso – continua Chiavola – ci è arrivata da una ragazza che si è vista rompere il finestrino laterale e rubare una borsa contenuta all’interno dell’abitacolo. Non c’erano soldi però il danno all’auto è stato fatto. Ci eravamo già rivolti, in passato, alle forze dell’ordine per segnalare episodi analoghi. Ci rendiamo conto di come sia necessario un monitoraggio h24 nel tentativo di frenare questi atti delinquenziali che rendono alcuni quartieri di Ragusa più vulnerabili. E ci rendiamo, altresì, conto che è il caso di sollecitare delle risposte a chi di competenza. Giusto per tracciare una road map che consenta di dormire ai residenti di quest’area dei sonni tranquilli”.

Salva