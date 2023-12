Santa Croce Camerina. Consiglio approva modifica regolamento Imposta di soggiorno

Tutti approvati i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Santa Croce, riunitosi ieri sera a palazzo del Cigno. All’unanimità, in particolare, è stata approvata la modifica del regolamento dell’Imposta di soggiorno e le tariffe del 2024, che restano inalterate rispetto al 2023. “Abbiamo inserito nel regolamento dell’imposta di soggiorno, anche su indicazione degli operatori delle strutture ricettive, agevolazioni per categorie particolari di ospiti, ed in particolare dei lavoratori, che dunque si trovano a soggiornare nel nostro territorio per comprovati motivi di lavoro – spiega il sindaco Peppe Dimartino – Inoltre, sempre per andare in contro alle esigenze delle strutture, abbiamo variato la cadenza dei pagamenti dell’imposta, che fino a oggi è stata mensile, e che dal 2024 verrà corrisposta trimestralmente”. Approvato anche il regolamento per l’applicazione dell’addizionale Irpef, la conferma della pianta organica delle farmacie comunali, il programma triennale per l’approvazione di beni e servizi e il Piano delle alienazioni e della valorizzazione immobiliare e le aliquote e detrazioni IMU.

