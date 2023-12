Pozzallo. Approvato in sede europea il Piano PAESC

È stato approvato in via definitiva il Piano di Azione per l’Energia e per il Clima – PAESC in sede comunitaria, da parte del JRC (Joint Research Centre), che costituisce il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, diventando a tutti gli effetti uno strumento già disponibile per la ns amministrazione.

Il nostro comune, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, grazie al lavoro dell’energy manager ing. Alfredo Genovese, dell’ufficio tecnico, di questa Amministrazione e del Consiglio Comunale che ha deliberato all’unanimità oggi, finalmente, a distanza di circa un anno dalla presentazione, dispone di tale importante strumento consapevole che il PAESC è un Piano importantissimo ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera e per fronteggiare il rischio climatico all’interno dei nostri territori, fondamentale per accedere alle ingenti risorse economiche previste dai bandi emessi per tali finalità – PR FESR 2021/2027

Premettendo che i consumi energetici rappresentano un settore prioritario di intervento su cui da diversi anni l’Unione Europea ha posto particolare attenzione, l’Amministrazione Comunale ha infatti già dato attuazione ad una serie di iniziative in materia energetico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio comunale promuovendo azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Il Comune, infatti, in linea con quanto definito dall’Unione Europea, ha intrapreso un percorso virtuoso atto a perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico.

Gli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione in fase di totale rinnovamento con efficienti lampade a LED ci consentono già di dimezzare i costi garantendo migliori standart in termini di illuminamento e di resa cromatica.

Il Comune, prosegue Ammatuna, ha inoltre aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e redatto il PAESC, in modo da concretizzare azioni di contenimento delle emissioni climalteranti necessarie per poter conseguire gli obiettivi che l’Unione Europea si è posta entro l’anno 2030, e cioè una riduzione delle emissioni di CO2 dell’ordine del 40%.

Per la sezione ENERGIA: sono stati valutati i consumi energetici e le emissioni di CO2 del settore Ente comunale e di tutti gli altri settori coinvolti nel territorio quali residenziale, trasporti, terziario, industria e agricoltura. Si è revisionato l’Inventario delle Emissioni con anno di riferimento 2017. Sono state valutate e scelte le azioni di mitigazione energetica più appropriate per il Comune attraverso un Inventario predisposto e considerando i settori maggiormente energivori. Le azioni sono state selezionate in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi prefissati di diminuzione delle emissioni di anidride carbonica almeno del 40% al 2030. Per ogni azione si è analizzato il tipo di finanziamento possibile per la concreta fattibilità della stessa.

Per la sezione AMBIENTE: è stato analizzato il contesto territoriale in cui il Comune ricade. Sono stati valutati i pericoli climatici, l’impatto ad essi connesso, l’esposizione e la vulnerabilità associata. Si è così calcolato il livello di rischio. Per ogni impatto e livello di rischio si sono definiti degli obiettivi da raggiungere attraverso una serie di Azioni di Adattamento Climatico. Attraverso un inventario delle azioni predisposto e tramite il riferimento relativo al PNACC (Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici), si sono indicate le Azioni di Adattamento più appropriate per il caso in esame. Per ogni azione si è analizzato il tipo di finanziamento possibile per la concreta fattibilità della stessa.

