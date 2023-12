Incendio in un appartamento di Via Nicosia, nei pressi della succursale di Poste Italiane. Le fiamme si sono propagate in modo lieve in una stanza dove si trovavano apparecchi elettrichi e una libreria. Non ci sarebbero, per fortuna, feriti. La proprietaria e residente nell’immobile è stata portata precauzionalmente in ospedale.

