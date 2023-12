Continua con successo la presenza dell’Onav a ChocoModica

Dopo il successo delle prime due giornate, quella di ieri caratterizzata dalla premiazione 3Prosit al palazzo della Cultura, con la presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Vito Intini, proseguono gli appuntamenti di Onav per ChocoModica 2023. Molto gettonate le masterclass che si tengono nei locali della Società operaia di Mutuo soccorso, in corso Umberto I al civico 157, proprio di fronte la chiesa Madre di San Pietro apostolo. L’orario di apertura per i visitatori è fissato dalle 10 alle 23. Oggi, in particolare, dalle 16 alle 17 si terrà la masterclass “Il Piemonte” con Marchesi di Barolo, 4 vini in degustazione mentre dalle 18 alle 19 è prevista la masterclass “Passito…passito” di Frappato, Nero d’Avola, Nerello Mascalese e di Pantelleria con cioccolato Nacrè in abbinamento. E, ancora, dalle 20 alle 21 masterclass avente per tema “Sicilia metodo classico” da Nerello mascalese, da Frappato in anfora da Nerello mascalese non Etna. Domani, invece, sempre con orari di apertura dalle 10 alle 23, sono in programma altre due masterclass: dalle 16 alle 17 avente per tema “Il Friuli” con Conte d’Attimis Maniago 5 vini in degustazione; e dalle 18 alle 19 con “Meditazione e conversazione”, Barolo chinato, Rosso chinato da Ormeasco, Vin santo, Moscadello di Montalcino Botrys e cioccolato Nacrè in abbinamento. Per prenotazioni è possibile inviare i propri dati dall’Instagram di Onav Modica. “Entusiasti dei riscontri di questi primi due giorni – dichiara Giorgio Solarino, delegato Onav Modica – che ci dimostrano come l’entusiasmo, rispetto al recupero di certi percorsi, sia alle stelle. C’era bisogno di reincontrarsi e soprattutto di fare percepire nelle nostre masterclass le qualità di certi vini. Le risposte ricevute sono molto incoraggianti”.

