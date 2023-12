S.Croce Camerina, approvato DUP e e bilancio di previsione

La Giunta Municipale di Santa Croce Camerina ha approvato il Documento unico di programmazione ed il Bilancio di Previsione 2024-2026. I documenti, dopo aver acquisito il parere dei revisori, saranno trasmessi al Consiglio comunale per la valutazione e l’approvazione definitiva.

“Abbiamo raggiunto questo importante obiettivo – dice il sindaco Peppe Dimartino –. Questo ci consentirà di meglio programmare e operare nell’anno a venire, fondamentale per una attività amministrativa che si basi su una attenta programmazione. Mai era avvenuto in passato che il Bilancio di previsione venisse approvato entro i termini. Nel documento sono presenti gli obiettivi strategici ed operativi dei prossimi 3 anni, con la previsione di misure importanti per i cittadini: è stato previsto un apposito capitolo per la sicurezza ed il contrasto del degrado urbano, con lo stanziamento di somme dedicate; sono state predisposte risorse importanti per contributi agli interventi di recupero delle facciate degli edifici siti nel centro storico, risorse per incentivi ed agevolazioni per le imprese e per l’apertura di nuove attività nel centro storico; previste più risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, degli impianti sportivi, del verde pubblico e per la cultura”.

Salva