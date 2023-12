L’Avimecc Volley Modica pronta a ospitare la Just British Bari

Osservato il turno di riposo imposto dal calendario nella decima giornata giocata ieri, l’Avimecc Volley Modica si prepara al ritorno in casa, dove domenica pomeriggio alle 18 al “PalaRizza” ospiterà i “galletti” di Puglia della Just British Bari nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie A3.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono reduci dalla sconfitta di domenica scorsa al “PalaAllende” di Fano, dove a parte il primo set se la sono giocata alla pari al cospetto della vice capolista del girone Blu e vogliono tornare a far punti sfruttando il fattore campo anche se consapevoli che Bari non sarà un ostacolo facile da superare.

“Bari è una squadra che conosciamo bene – spiega Andrea Raso – perchè annovera tra le fila giocatori che sono stati riconfermati al quale si sono aggiunti atleti che conoscono il nostro girone. Noi siamo abbastanza fiduciosi perchè in casa riusciamo a difenderci e a fare quasi sempre bene perchè il “PalaRizza” è il nostro fortino con un grande pubblico che ci sostiene. Sarà una partita tosta come d’altronde tutte quelle di questo campionato, ma ogni partita ha la sua storia e noi cercheremo di fare bene, divertirci e divertire chi ci viene a sostenere. A Fano – continua – è stata una partita tosta contro una squadra difficile da battere soprattutto in casa, sapevamo che era difficile come l’avevamo preparata, ora però concentriamo per fare bene contro Bari. Domenica avremo bisogno del nostro pubblico, che fortunatamente quest’anno si sta facendo sentire. Molti ragazzi grazie anche al fatto che stiamo andando a visitare le scuole per farci conoscere e far capire quanto sia importante che Modica abbia una squadra che milita in serie A3 si stanno avvicinando alla pallavolo, quindi – conclude Raso – vedere il palazzetto pieno quando giochiamo in casa è per noi motivo d’orgoglio”.

“Siamo reduci dalla sconfitta di Fano che -dichiara coach Enzo Distefano – seppur rimediata contro una big brucia sempre. Noi l’abbiamo affrontata con il piglio giusto fatta eccezione per il primo set, e non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Ora pensiamo alla gara di domenica con Bari, una squadra da prendere con le pinze perchè ha quasi sempre fatto punti in ogni partita e arriveranno a Modica reduci dalla sconfitta casalinga con Lagonegro nel turno infrasettimanale in cui noi abbiamo riposato e con voglia di riscatto. Sicuramente anche noi vogliamo tornare a vincere e quindi domenica in campo ci saranno due squadre che vogliono fare punti e in cerca di conferme. I ragazzi hanno lavorato bene, con la giusta determinazione e la giusta mentalità, che poi è quello che io e il mio staff chiediamo loro ogni giorno, perchè la mentalità vincente si costruisce in ogni minuto di allenamento. Non dobbiamo sottovalutare l’approccio alla partita – continua – dobbiamo tenere alta la tensione sin dalla prima palla giocata perchè se lasci spazio alle squadre che affrontiamo quest’anno, aumenti le difficoltà di ogni match e spesso sei costretto a rimontare e non sempre ci si può riuscire. Domenica avremo ancora bisogno del calore del nostro pubblico – conclude coach Distefano – e sin da ora invito i modicani che fino ad ora ci ha seguito numerosi e rumorosi a seguirci in questa difficile partita contro Bari”.

Salva