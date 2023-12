Immacolata Concezione celebrazioni a Monterosso e Giarratana

A Giarratana le iniziative per la Solennità dell’Immacolata concezione prenderanno il via domani mattina con la celebrazione eucaristica delle 8,30 mentre alle 10,30 ci sarà la santa messa solenne. Alle 11,30, quindi subito dopo la conclusione della celebrazione eucaristica che si terrà sempre in chiesa Madre, ci sarà la processione con il simulacro lungo le vie principali del paese e rientro in chiesa Madre. Nel pomeriggio, alle 18,30, è in programma la celebrazione eucaristica che sarà animata dall’Azione cattolica a cui contestualmente farà seguito il tesseramento, ormai tradizionale durante questo giorno di festa. A Monterosso Almo, invece, le celebrazioni si terranno nella chiesa di Sant’Anna che ospita il simulacro della Vergine. In particolare, domani, in occasione della solennità dell’Immacolata concezione, alle 8,30 ci sarà la santa messa a cui farà seguito quella in programma alle 11. In serata, alle 19, la solenne celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal rettore della chiesa, l’arciprete di Monterosso, Giuseppe Antoci.

Salva