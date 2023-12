Santa Croce. Servizi cimiteriali, Dimartino:”Illazioni Dc gravi”

“Illazioni gravissime e senza alcun fondamento che smentiamo categoricamente”. Così il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, in merito alla nota della Dc locale sulla presunta volontà dell’Amministrazione di affidare i servizi cimiteriali a una “cooperativa amica”. “Si tratta di affermazioni gravi – prosegue il primo cittadino – e non basate di certo su documenti e carte ma forse su voci di piazza che non hanno alcun fondamento. E di certo le tematiche politiche non possono essere tirate fuori dal sentito dire: è una pratica scorretta oltre che pericolosa. I servizi cimiteriali sono e rimarranno pubblici. Nessun cambiamento è in programma nella gestione del cimitero comunale e l’Amministrazione continuerà ad essere l’unica titolata a gestire i rapporti con i cittadini. Questa è l’unica verità. Grave parlare di cooperative amiche, poiché si sta alludendo a fatti illeciti, che non rispettano la legge, cosa che non è nei nostri usi e costumi fare. Invitiamo i componenti della Dc locale ad essere più attenti e utilizzare termini più consoni ad un sano dibattito politico realmente costruttivo per la città ed evitare accuse gravissime come queste, che sono appunto basate sul nulla”.

