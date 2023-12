ProVolley Team Modica senza freni. Stop anche alla Saracena

La marcia della Pro Volley Team Modica continua inarrestabile. Sabato a pagare dazio è stata la Saracena battuta con il risultato di 3-0. Soltanto il primo set ha fatto registrare qualche difficoltà per le padrone di casa modicane che hanno comunque fermato gli avversari a 23. Senza storia il secondo set con la Saracena che si è fermata a 14. Qualche problema in più, per le modicane, nel terzo set che, comunque, nel finale è stato vinto a mani basse (25-22). Nona vittoria di fila per il sestetto di coach D’Amico che adesso vanta un vantaggio di tre punti nei confronti delle dirette avversarie del Traina, caduto in casa per mano del Cus Catania (finisce 1-3), .

