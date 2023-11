Pozzallo. La visita del presidente regionale di Confcommercio Manenti per un nuovo rilancio turistico

Dopo il riconoscimento ottenuto a Malta, il Great sea award ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica dell’isola dei cavalieri, George Vella, il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, ha avviato una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni del territorio siciliano che più direttamente possono essere interessati dall’attuazione del progetto di rilancio turistico. Progetto che è stato al centro dell’accordo stipulato tra Confcommercio Sicilia e Mtf, organizzazione non governativa maltese, che porterà, tra l’altro, all’istituzione di una serie di iniziative rivolte agli operatori del comparto. Il primo di questi appuntamenti si è tenuto a Pozzallo con Manenti che ha incontrato a palazzo di Città il sindaco Roberto Ammatuna e il vice Raffaele Monte. “Grandissima la disponibilità che è stata manifestata a tutta la nostra organizzazione di categoria – afferma Manenti che è anche presidente provinciale Confcommercio Ragusa – e ciò ci conforta circa la valenza del percorso che stiamo portando avanti. Non ci sono dubbi sul fatto chem per dare corpo a questo progetto, occorra fare rete e il supporto della maggior parte di enti locali territoriali. Per cui l’appoggio che arriva da una città di frontiera come quella di Pozzallo, con un porto dalle notevoli potenzialità, molte delle quali ancora inespresse ai fini turistici, è di certo meritevole della massima attenzione”. “La visita di Gianluca Manenti a palazzo di Città – commenta dal canto suo il primo cittadino – non è solo la dovuta attestazione di stima a un pozzallese che ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale ma anche un modo per impostare insieme con lui una grande politica di sviluppo commerciale e turistico per la nostra città”.

