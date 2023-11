L’Avimecc Volley Modica vince anche in serie D battendo l’Avola

Altro weekend perfetto per i colori biancoazzurri dell’Avimecc Volley Modica.

Il sestetto composto dai giovani under 19 e under 17 del sodalizio modicano, infatti, calano il poker di successi anche in serie D, dove sotto le sapienti cure di coach Ciccio Italia stanno conducendo un campionato di primo piano che è valso la momentanea vetta della classifica a punteggio pieno.

Questa volta a cadere sotto i colpi dei “Galletti” biancoazzurri è stato il Volley Avola che al “Geodetico” di Via Fabrizio si è arreso in quattro set (25/12, 25/15, 24/26, 25/9).

Un match sempre in mano alla formazione modicana che dopo aver vinto senza grossi problemi i primi due parziali, ha tirato i remi in barca nella terza frazione di gioco permettendo alla squadra avolese di ritornare in partita. Gli ospiti, infatti, sono stati bravi ad approfittare del passaggio a vuoto dei modicani aggiudicandosi il parziale ai vantaggi.

La “ramanzina” di coach Italia al cambio di campo ha rimesso le cose a posto, con l’Avimecc Volley Modica che è tornata concentrata in campo e a mani basse si è aggiudicata il quarto set e il match con un punteggio larghissimo che ha permesso al tecnico dei biancoazzurri di far ruotare tutta la rosa a disposizione e di dare spazio anche a chi in queste prime giornate ha avuto meno minutaggio.

