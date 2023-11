Atti di vandalismo negli uffici Ferrotel di Vittoria.

“La FP CGIL Ragusa esprime solidarietà e vicinanza al personale dipendente operante nel settore Servizi alla Persona presso gli uffici Ferrotel del comune di Vittoria.

Ancora una volta gli uffici del settore sono stati presi di mira da ignoti, che durante la notte del 23 novembre saccheggiando gli uffici e messo tutto a soqquadro, nell’ultimo caso, sono state trafugate le finestre esterne creando un danno rilevante alla funzionalità degli uffici, dove oggi al posto delle finestre si ritrovano un pannello di legno approntato alla meno peggio in attesa del ripristino.”

E’ quanto scrive il segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez, alla notizia dell’avvenuto fatto a delinquere consumatosi la notte del 23 novembre scorso.

La nota così continua: “Purtroppo, da qualche anno a questa parte gli uffici del settore Servizi alla Persona, sono stati presi di mira più volte, dall’inizio dell’anno sono state tre le effrazioni con sottrazione di piccoli oggetti e danni vari agli uffici, senza considerare, che ogni occasione, a causa del disordine che si crea negli ambienti di lavoro si corre il rischio di mettere in discussione il lavoro dei tanti dipendenti quotidianamente impegnati a operare anche su dati sensibili e che all’indomani di ogni evento sono stati costretti a rimettere in ordine l’ambiente di lavoro e ripristinare documentazione e archivi.

Visto l’odierno evento, nel caso hanno divelto e portate vie alcune finestre, ci ritroviamo in una condizione di estrema criticità che mette a rischio la normale funzionalità degli uffici e quindi i servizi erogati ai cittadini.

È ora di ricorrere ai ripari, bisogna evitare gli effetti deleteri dei furti, senza considerare che l’ultimo furto ha messo in discussione non solo la corretta programmazione delle attività dell’ufficio, ma anche l’agibilità dei locali, oggi privati degli infissi, naturalmente il danno si estende alle centinaia di ore lavorative dei dipendenti che adesso sono costretti, specie nel periodo di fine anno a fare gli straordinari per dare corretta funzionalità agli uffici interessati.

Facciamo appello all’Amministrazione affinché si proceda prontamente e conformemente al ripristino dei locali, ritenendo altresì necessario adottare l misure di prevenzione per scongiurare in futuro simili eventi criminosi”.

