Monterosso. Raccolti aiuti per gli studenti del Madagascar

Encomiabile iniziativa di beneficienza del Luigi Capuana nei confronti degli studenti del Madacascar.

L’ Istituto Comprensivo “ Luigi Capuana” ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione Amici del Madagascar.

Nell’ambito del progetto “ La matita della gioia” è stato raccolto materiale di cancelleria da donare agli studenti malgasci e che è stato consegnato questa mattina.

Ad accogliere i sacerdoti, le suore e i volontari è stata la Dirigente scolastica Teresa Giunta, i docenti e gli alunni di Giarratana e Monterosso.

“Abbiamo puntato sull’educazione scolastica perché è lo strumento fondamentale per la promozione umana e sociale – hanno affermato le suore che svolgono la loro missione in Madagascar – siamo convinte che solo garantendo a tutti i ragazzi almeno l’istruzione di base, essi potranno essere artefici del proprio futuro e non più spettatori passivi delle azioni di governanti senza scrupoli. Senza istruzione per un popolo non c’è progresso e soprattutto non c’è futuro per le nuove generazioni.” Nella foto un momento dell’incontro a scuola.

