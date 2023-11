Csen Ragusa. Partecipato il corso sul primo soccorso sportivo

Il comitato provinciale Csen Ragusa prosegue la propria attività di formazione sul fronte del primo soccorso sportivo. Sono state 24 le persone presenti, nei giorni scorsi, al corso, coordinato dal dottor Rosario Morana, di primo soccorso sportivo defibrillato che ha visto la partecipazione del responsabile regionale del Pssd, Graziano De Santis, oltre che dei dottori Anna Giudice e Angelo Battaglia. Molte le nozioni che sono state trasmesse con professionalità agli operatori sportivi presenti che hanno potuto così apprendere delle informazioni che, in casi specifici, possono diventare vitali. L’iniziativa si è svolta a Vittoria nei locali dell’associazione sportiva Alu fitness club. Soddisfatto della riuscita del corso il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Occorre sottolineare – afferma quest’ultimo – che, in tale ambito, di recente, si sono registrate, a livello regionale, delle modifiche normative molto importanti. Con la legge numero 29, infatti, non sarà più possibile effettuare i corsi Blsd che erano quelli più diffusi. Al contrario, per quanto ci riguarda, noi che abbiamo sempre dato spazio ai corsi Pssd, frutto di un accordo con la Federazione medici sportivi, continuiamo a formare gli operatori dello sport sapendo che le scelte effettuate sono state e continuano a essere ritenute valide. Quindi, un ulteriore attestato di riconoscimento per il nostro ente di promozione sportiva anche su scala locale”.

