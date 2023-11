Vittoria, Pelligra. Sfiducia Aiello, unica strada percorribile

“Dall’annunciata rinascita a uno stato comatoso. E, purtroppo, l’unica scelta possibile è staccare la spina”. Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, che, a nome del gruppo rappresentato, sottolinea quali sono i motivi che lo hanno convinto a presentare la mozione di sfiducia in danno al sindaco Aiello. “Non solo non abbiamo visto nessun passo in avanti in questi due anni – afferma – ma non ci sono neppure le prospettive affinché ciò possa accadere nel prossimo futuro. Già dalle prime sedute del Consiglio comunale era emerso chiaramente questa difficoltà da parte dell’amministrazione Aiello non solo di riuscire a coinvolgere gli eletti alla sala Carfì ma anche tutta la città. C’erano stati significativi campanelli d’allarme, con bocciature forti all’interno del Consiglio comunale di atti amministrativi come quello della Vittoria mercati, giusto per fare un esempio, per non parlare dei tre assessori che hanno rassegnato le dimissioni, indice di qualcosa che non funzionava. E, ancora, il fatto di avere perso la maggioranza in seno al civico consesso. Per non aggiungere, altresì, della visita degli ispettori regionali che ha denotato una situazione di profonda difficoltà nella gestione della casa comunale. Un disordine amministrativo, come lo abbiamo definito più volte, rispetto a cui è meglio prendere una decisione forte, quale può essere quella della mozione di sfiducia, per evitare che si creino altri danni alla città. La goccia che fa traboccare il vaso l’arrivo del commissario per approvare il rendiconto. Ecco perché abbiamo proposto anche noi il contenuto di questo documento che portiamo all’attenzione dei colleghi di maggioranza e opposizione affinché si prenda atto che così, per altri tre anni, non si può continuare e che è meglio staccare la spina, come dicevamo, per il bene futuro della nostra città”.

