Punto d’oro del Ragusa calcio contro il lanciatissimo Siracusa

Un punto d’oro quello ottenuto dal Ragusa in casa contro la capolista. Gli azzurri allenati da mister Giovanni Ignoffo, al quarto risultato utile consecutivo, hanno avuto il merito di fermare un lanciatissimo Siracusa e di migliorare ulteriormente la propria classifica che, a differenza di qualche settimana fa, adesso sorride, sebbene, è opportuno precisarlo, l’attenzione non debba mai calare. I padroni di casa sono scesi in campo con la giusta determinazione e, soprattutto, dando l’impressione di avere preparato nel modo migliore la gara, imbrigliando le trame di gioco degli ospiti. Nei primi 45 minuti l’equilibrio ha prevalso sovrano. Il match si è risvegliato un pizzico nella ripresa. Da annotare sul taccuino un’occasione clamorosa per parte: un salvataggio sulla linea da parte di Bamba per il Ragusa a portiere ormai battuto; e un gol annullato a Vitelli, ai danni del Siracusa, per sospetto fuorigioco di Maltese. “La qualità del Siracusa – commenta mister Ignoffo – non si discute. E a loro faccio i complimenti per quella che è stata la gara perché quando escono fuori delle belle partite il merito è di entrambe le parti. Il bicchiere lo vedo mezzo pieno sotto il piano della prestazione perché i miei ragazzi sono stati eccezionali. E i risultati positivi che continuano ad arrivare lo testimoniano. Lo vedo, però, anche mezzo vuoto perché, a un certo punto, ci ho creduto, pensavo che la potessimo sbloccare a nostro favore anche se, in partite del genere, basta un guizzo da parte di alcune individualità per fare propendere il piatto della bilancia da una parte piuttosto che dall’altra. Quindi, alla fine, possiamo dire che il pareggio è stato il risultato più giusto. Consentitemi una citazione particolare per il capitano Brugaletta che, sebbene in queste ultime due-tre partite non abbia trovato lo spazio opportuno, si è messo sempre a disposizione del gruppo in maniera impeccabile, fornendo consigli ai più giovani. E questo la dice tutta sullo spirito impeccabile di questo gruppo”. “Come l’abbiamo preparata? – continua Ignoffo – diciamo che eravamo scesi nel dettaglio di determinate situazioni tecniche da parte degli avversari che poi si sono puntualmente verificate. Insomma, l’abbiamo costruita, questa gara, così come l’avevamo pensata e, una volta tanto, abbiamo avuto ragione. Siamo felici della prestazione tra l’altro ottenuta contro una squadra di valore come il Siracusa. Adesso, andiamo avanti per la nostra strada cercando sempre di migliorare. Ci attende una trasferta difficilissima a Portici che dobbiamo preparare con la massima attenzione”.

