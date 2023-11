B 2 donne. Alla ProVolley Modica il big match col Cus Catania

La ProVolley Team Modica sconfigge al Geodetico di Viale Fabrizio il Cus Volley Catania in maniera netta. Tre a zero per le modicane che rappresenta il settimo successo di fila per il sestetto impegnato nel campionato femminile di Serie B2. Contro la corazzata Cus Volley Catania, non hanno avuto alcun tipo di remora nell’imporre il proprio gioco. I tre parziali, infatti, eccezion fatta per il primo (25-17; 25-22; 25-23) testimoniano come sia stata dura contenere il ritorno di fiamma delle ospiti, che, a un certo punto, però, non hanno potuto far altro se non inchinarsi allo strapotere delle modicane che blindano, in questo modo, il primo posto in classifica.

