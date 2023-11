Ispica, la Regione ha nominato un commissario per il PRG

L’ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, ha nominato l’architetto Donatello Messina commissario ad acta per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del Consiglio Comunale di Ispica, all’adozione del PRG.

L’ intervento sostitutivo ha durata di sei mesi dalla data di notificazione al Comune ed è prorogabile fino a 12 mesi data la complessità degli atti.

L’ art. 4 del decreto assessoriale n. 378/GAB del 16.11.2023 dispone che l’intervento s’intende esteso nei confronti del Consiglio Comunale nel caso in cui non si determini o in caso di dichiarata incompatibilità della maggioranza dei Consiglieri Comunali.

Gli Uffici Regionali – preso atto che gli Organi Comunali non hanno dato nessun riscontro nè alle note di richiesta notizie, nè all’atto di diffida del 05.06.2023 e constatata la perdurante inerzia dell’Amministrazione Comunale – hanno ritenuto di dover provvedere in via sostitutiva a mezzo di commissario ad Acta.

“Segnaliamo – dicono i Consiglieri Comunali della Lista Civica Muraglie Sindaco: Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Angelina Sudano e Giovanni Muraglie e il Presidente di Valìa-Voglia di Ispica, Marco Ruffino – che il nostro gruppo consiliare aveva richiesto informazioni dopo la notifica della diffida e poi sollecitato il riscontro della richiesta stessa senza esito alcuno. Sospendiamo ogni valutazione di carattere politico sulla vicenda, riservandoci di farle al momento opportuno, scegliendo il profilo della responsabilità istituzionale finalizzato ad attuare tutte le azioni per far sì che siano gli ispicesi a scegliere la propria pianificazione urbanistica e non altri”.

