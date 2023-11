Trecentomila euro per l’illuminazione pubblica sulle SP23 e SP59

Arrivano ancora contributi per il territorio ibleo da Palermo, grazie agli emendamenti alla manovra finanziaria presentati dall’Onorevole Ignazio Abbate. Questa volta riguardano la realizzazione di due impianti di illuminazione sulla SP 23 (Ragusa Ibla – Noto, II tratto), per il quale sono stati stanziati 200 mila euro e sulla SP 59 Modica – Giarratana tra l’intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all’interno del Comune di Modica , per altri 90 mila euro. “Siamo in presenza di due arterie rurali che registrano una forte antropizzazione. Il traffico su queste due provinciali è particolarmente intenso e tanti sono i mezzi pesanti che le attraversano quotidianamente visto l’elevato numero di aziende agricole presenti sul territorio. I residenti da tantissimo tempo chiedevano la realizzazione di un sistema di illuminazione per un maggior senso di sicurezza. L’obiettivo per l’immediato futuro è di riuscire ad intercettare ancora fondi per una copertura sempre più capillare del nostro territorio”.

