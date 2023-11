Sabato a Ragusa evento divulgativo su Palestina e Israele

Ottiene il patrocinio dall’Ars l’appuntamento di approfondimento avente per tema “Palestina e Israele. Le chiavi di lettura del conflitto in Medio Oriente” in programma domani a partire dalle 15 nell’aula consiliare del palazzo di Città a Ragusa. L’evento di carattere divulgativo sul conflitto israelo-palestinese vedrà, in apertura, i saluti istituzionali del sindaco, Peppe Cassì, e della vicepresidente del Consiglio comunale, Rossana Caruso. Sono poi in programma gli interventi di Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli, esperto in materia e laureato in Relazioni internazionali, e di Sara Scampini, assistente di ricerca in Relazioni internazionali del mondo arabo dell’Università “La Sapienza” di Roma. I lavori saranno moderati dal consigliere comunale Federico Bennardo legato ai relatori da un rapporto di amicizia. Hanno contribuito all’organizzazione dell’evento Carla Mezzasalma, consigliera comunale, e Salvatore Mercorillo, ricercatore.

