Estorsione a ristoratrice di Vittoria. Sarà escussa la vittima

Sarà escussa dal Collegio Penale del Tribunale di Ragusa la vittima della presunta estorsione da parte di cinque vittoriesi, arrestati dai carabinieri nel mese di gennaio del 2022. L’udienza è stata fissata al prossimo 24 novembre. Il marito della prossima teste è stato già ascoltato dai magistrato. I due coniugi sono titolari di un’attività di ristorazione a Scoglitti. Furono loro a denunciare di essere vittime del racket del pizzo. L’accusa per i cinque di Vittoria è estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo e dalla finalità di agevolazioni mafiose

Il marito ha già confermato in aula le accuse in risposta alle domande del pm Alfio Gabriele Fragalà della Dda e del collegio difensivo. Sotto processo Rosario Nifosì, 68 anni; Titta Ventura, 64 anni; Angelo Ventura, 38 anni, Massimo Melfi, 37 e Marco Nuncibello, 35. I due Ventura sono difesi dall’avvocato Giuseppe Di Stefano; Nifosì è assistito dall’avvocato Italo Alia; Melfi e Nuncibello sono difesi dall’avvocato Francesco Vinciguerra. Nel corso della prima udienza il collegio presieduto dal giudice Vincenzo Panebianco ha ammesso le parti civili: le persone offese e l’associazione Antiracket. A chiedere il processo la Procura Antimafia di Catania che ha chiesto il rito immediato a conclusione delle indagini. Nessuno degli imputati ha optato per i riti alternativi davanti al gup etneo. Secondo l’accusa i commercianti, marito e moglie, stanchi di pagare, nel 2020, hanno denunciato i fatti facendo scattare le indagini delegate dalla Procura distrettuale di Catania al Nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale carabinieri. Le vittime in due anni avevano versato 4.000 euro.

