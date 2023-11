Confimprese Ragusa. Utile l’approvazione riduzione della Tosap

Approvata all’unanimità, in consiglio comunale, la modifica del regolamento che disciplina la Tosap. Con questa modifica dell’articolo 47 comma 2 tutte le attività di somministrazione possono godere di uno sgravio del 50% e per Confimprese è un altro risultato raggiunto.

“La nostra associazione -spiega il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti-considera utile l’iniziativa voluta dall’assessorato allo sviluppo economico e dall’ assessorato al bilancio del Comune di Ragusa e votata all’unanimità in consiglio comunale. Un risultato importante frutto di un lavoro di concertazione tra gli assessori Giorgio Massari e Giovanni Iacono che hanno seguito l’intero iter. Siamo riusciti a spingere l’ amministrazione verso un obiettivo che va nell’interesse di tutti gli associati e non solo. Utilizzare l’area esterna del locali, per le attività che hanno licenza di somministrazione, pagando solo il 50 per cento dell’importo per il periodo inferiore ai 12 mesi. Confimprese sarà a disposizione di tutti gli. associati nella compilazione della domanda per poter accedere alla riduzione’ Non solo la Tosap ma anche la riqualificazione del centro storico. L’obiettivo principale di Confimprese è quello di trovare soluzioni condivise per garantire la vitalità del centro storico, tenendo conto dell’importanza della residenzialità e delle attività promosse dagli imprenditori che animano la vita di questa parte della città. Fondamentale è l’impegno per la promozione delle unicità del territorio, per renderlo sempre più accogliente ed attrattivo. Il centro storico deve tornare ad offrire una nuova prospettiva culturale ed urbanistica e non essere solo un luogo da conservare.

‘”La nostra proposta è quella di intervenire in spazi aperti della città -aggiunge il presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti-renderli punti di riferimento per le famiglie che desiderano far giocare i più piccoli senza uscire dal centro storico che, al momento, vanta pochissimi spazi dedicati a loro. La riqualificazione delle principali vie del centro storico -aggiunge Occhipinti-si dovrà ispirare ai criteri di massima fruibilità e accessibilità rispondendo alle esigenze sociali in materia di assetto dello spazio e miglioramento della bellezza urbana”.

