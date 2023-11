Secondo successo consecutivo dell’Avimecc Volley Modica, battuto l’Usco Gravina

Secondo successo consecutivo per la formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica.

I ragazzi allenati da Ciccio Italia, infatti, al “Geodetico” di via Fabrizio, sabato pomeriggio hanno battuto in tre set (25/15, 25/22, 25/23) l’Usco Gravina.

Un successo arrivato dopo una prova sottotono del giovane roster modicano composto esclusivamente da ragazzi delle formazioni under 19 e under 17, che dopo aver vinto piuttosto facilmente il parziale di apertura, hanno allentato la concentrazione permettendo alla formazione etnea di giocarsi alla pari i restanti set.

Coach Ciccio Italia, tuttavia, è riuscito a svegliare dal torpore i suoi atleti che nei momenti topici della contesa sono riusciti a mettere a segno i punti necessari per conquistare i tre punti in palio che permettono loro di restare al comando della classifica a punteggio pieno.

Nel prossimo turno i giovani biancoazzurri saranno impegnati nel derby sul campo del Volley Giarratana.

Salva