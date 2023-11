Un fatale incidente stradale autonomo a Milano è costato la vita al ragusano 32enne Giorgio Occhipinti, noto per le sue doti di calciatore. Il giovane si è schiantato mentre viaggiava in sella alla sua moto, dopo averne perso il controllo per cause da accertare. A questo proposito è stata disposta l’autopsia, al fine di far luce sulle effettive cause del sinistro mortale. Era stato a casa di amici per la cena, poi era andato via con l’impegno di rivedersi al bowling, dove non è mai arrivato.

Salva