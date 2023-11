Calcio, serie D. Ragusa corsaro a Locri

San Luca-Ragusa 0-2

SAN LUCA: Mittica, Giampaolo, Balde, Gatto, Liepa, Diarrà, Romero, Murdaca, Pezzati, Bukva (65′ Pissas), Ficara. A disp.: Gonzalez, Calderone, Calagna, Pissas, Boulegh, Mazzone, Cataldo, Fiammenghi, Marte. All. Iannì.

RAGUSA (3-4-2-1) : Freddi; Porcaro, Mbaye, Manservigi; Bamba, Cess (66′ Di Grazia), Garufi, Guerriero; Gigante (57′ Cardinale), Tuccio; Manfrellotti. A disp. : Grasso, Brugaletta, Magrì, Virgillito, Vitelli, Sinatra, Romano. All. Ignoffo.

ARBITRO: Decimo di Napoli (Ferraro-Piedipalumbo).

MARCATORI: 82′ Garufi, 88′ Romano

NOTE: Ammoniti: Liepa (SL), Mbaye (R)

LOCRI. Il Ragusa si riscopre ancora una volta corsaro. Dopo Acireale, oggi a Locri ha battuto il San Luca, conquistando la seconda vittoria di fila. Un altro passo in avanti in classifica che lascia ben sperare.

Le aquile allenate da mister Giovanni Ignoffo, dopo un primo tempo non proprio esaltante, sono cresciute nella ripresa, per quanto riguarda l’intensità di gioco, e, a fronte di un calo vistoso dei calabri, hanno messo il sigillo alla partita prima con un tiro di Garufi, al 36′ del secondo tempo, che è stato deviato in rete da un difensore locale e poi con un delizioso pallonetto di Romano che, al 43′ sempre della ripresa, ha messo fuori causa l’estremo difensore del San Luca. Un bel successo giunto quindi nel finale che vale oro in chiave salvezza.

Salva