Calcio, altro big match per il Modica, arriva la Nebros

Secondo big match consecutivo per il Modica Calcio, dopo la trasferta vittoriosa di Gela è tempo di ospitare al “Vincenzo Barone” la Nebros, formazione che occupa la quinta posizione in classifica e che ha dimostrato a più riprese di essere una compagine ostica da affrontare.

Modica si appresta a vivere una nuova giornata di grande calcio nel big match contro la Nebros, la compagine messinese arriva dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atletico Catania e ha già dimostrato di essere una squadra solida in trasferte come quella di Paternò, dove i biancoverdi hanno strappato un pareggio. La formazione di Pitino e Radenza è reduce dalla bella prestazione in casa della Città di Gela, con il deficit di aver giocato anche in Coppa Italia a metà settimana nello 0-0 contro il Messana che ha regalato la Semifinale del torneo. Adesso i rossoblù devono trovare le energie per affrontare una grande sfida e mantenere il ruolino di marcia delle prime uscite, così da consolidare il proprio primato.

“Sappiamo bene che la formazione che andremo ad affrontare è una squadra quadrata, che ha conquistato ben 14 punti fin qui a sole cinque lunghezze dal primo posto – dichiara Giancarlo Betta – Dovremo essere bravi a gestire la gara e ad avere l’atteggiamento e la fame dimostrata nell’ultima uscita in campionato. Sicuramente abbiamo grandi qualità ma questo girone ci ha già dimostrato che nulla ci verrà regalato e che tutto va conquistato partita dopo partita. La Nebros è una formazione quadrata e che sa stare bene in campo, di sicuro arriverà a Modica con la voglia di dimostrare che le prime posizioni non sono mai frutto della casualità e se loro ci sono vuol dire che lo hanno meritato nel cammino fatto fino ad oggi, starà a noi, quindi, dimostrare di meritare la vetta”.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica alle 15:00 allo Stadio “Vincenzo Barone”:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta

