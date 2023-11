Elezioni degli Organi Statutari del Gruppo Comunale Volontari PC di Ispica

Presso la sede della Protezione Civile di Ispica, alla presenza del Sindaco On. Innocenzo Leontini e dell’Assessore alla PC Massimo Dibenedetto, si è tenuta l’Assemblea dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile appositamente convocata per l’elezione degli organi statutari.

Prima delle votazioni il Sindaco e l’Assessore hanno colto l’occasione per ringraziare sentitamente i volontari per il loro preziosissimo operato svolto al servizio della Città e degli ispicesi in particolar modo nei momenti emergenziali che la comunità ha vissuto negli ultimi anni: l’emergenza sanitaria del COVID, le alluvioni e le attività di avvistamento incendi svolta nei tre mesi d’estate che ha permesso, molte volte, di intervenire prima che i focolai diventassero devastanti incendi.

L’Assessore Dibenedetto ha, inoltre, comunicato che le richieste di attrezzature e mezzi avanzate al Dipartimento Regionale di Protezione Civile hanno avuto esito positivo e presto saranno a disposizione dei volontari.

Al termine dell’Assemblea sono risultati eletti: a Coordinatore, riconfermato, Michele Peluso; Vice Coordinatore Pasquale Pitrolo; mentre il nuovo direttivo sarà formato da: Rosario Morello, Aurelio Latino, Biagio Fava, Riccardo Puglisi e Salvatore Sambito.

Dopo i complimenti e gli auguri il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto hanno consegnato ai Volontari le nuove tute che vanno a completare, assieme a scarponi, guanti e casco, già consegnati, il kit individuale di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

