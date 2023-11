Coppa. Il Modica Calcio torna in campo per i quarti di ritorno

Dopo la vittoria nel big match di Eccellenza contro il Gela, in cui il Modica Calcio è tornato a casa con un bottino importante, 3-0 e vetta della classifica mantenuta, adesso è tempo di tuffarsi nella Coppa Italia per il ritorno dei Quarti di finale.

La compagine rossoblu è reduce da un vantaggio di due reti a zero contro il Messana, Savasta e i suoi sono chiamati a chiudere la pratica per approdare alle semifinali, un traguardo importante per una società che ha sempre sostenuto l’importanza di questo torneo e la voglia di ben figurare anche in una competizione che per molti è da considerare di minore importanza.

Il vantaggio maturato a Modica, grazie alla doppietta di Prezzabile su rigore, non garantisce il passaggio del turno, ma richiede una dimostrazione di forza alla formazione della Contea che dovrà mantenere l’atteggiamento e la fame dimostrati nella scorsa gara di campionato. Una squadra ben messa in campo e quadrata che riesce a mostrare tutto il suo potenziale e gestire i diversi momenti della partita. Nessun risultato può essere dato per scontato e questo lo sanno bene tutti in società

“Non possiamo dire di aver conquistato qualcosa – spiega Giancarlo Betta, mister rossoblu – Le gare di Coppa si giocano sui 180 minuti e a noi ne mancano ancora la metà per poter dire di aver conquistato le semifinali. L’atteggiamento da mettere in campo sarà lo stesso avuto contro il Gela, allora potremo dire di essere pronti per il prossimo turno. Il vantaggio maturato all’andata è sicuramente una marcia in più e non possiamo nasconderlo, ma guai a pensare che il grosso sia già stato fatto perchè il Messana è una formazione che nelle corde ha la possibilità di riprendersi da un periodo buio e farlo in gare come queste è ciò che più motiva i giocatori, quindi dovremo essere bravi e concentrati sin da subito”.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida al Messana, al netto degli infortuni di Alfieri e Grasso, oltre alle squalifiche di Agodirin, Diop e Manfrè:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Azzara, Genovese P., Kebbeh, Savasta.

Salva