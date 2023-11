Protocollo d’intesa candida Scicli comune Plastic free nel 2024

È stato sottoscritto ieri nella stanza del sindaco di Scicli il protocollo d’intesa tra il Comune e “Plastic Free”, una organizzazione onlus di Termoli che si occupa di tutela e valorizzazione ambientale e di opere di pulizia ambientale da rifiuti plastici non pericolosi.

Il protocollo mira a mettere in campo iniziative nelle scuole, e nella comunità in generale, per educare alla progressiva riduzione nell’uso delle plastiche e a un corretto riuso delle materie provenienti da polietilene al fine di eliminare fenomeni di abbandono e inquinamento.

La delibera di giunta e la successiva firma del protocollo segue la mozione di indirizzo con cui i consiglieri comunali Sabrina Micarelli e Salvatore Causarano avevano impegnato l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino.

L’atto amministrativo è il primo passo della candidatura di Scicli a “Comune Plastic Free” nel 2024.

