Comiso. Ripristinata la Piazzetta “Scuola d’arte” oggetto di atti vandalici

Avviati i lavori di ripristino della piazzetta “scuola d’arte” a Comiso, oggetto di un atto vandalico. “Così come programmato subito dopo avere rilevato lo scempio della piazzetta e della relativa fontana, sono stati avviati i lavori di ripristino – spiega il sindaco Maria Rita Schembari-. Amareggia sempre costatare come per alcuni non esista un bene comune che appartenga a tutti, ma piuttosto un qualcosa da distruggere immotivatamente. Amareggia ancora di più se ad avere perpetrato questo atto vandalico siano dei ragazzi. Forse dovremmo cominciare a porci delle domande su questa incontenibile deriva alla quale, purtroppo, alcuni giovani stanno andando incontro. È una riflessione che deve fare la politica tutta, cercando di non dare come esempio la rivendicazione di una primogenitura. Il disagio giovanile è un tema dove non si può giocare a puntare il dito, a trovare responsabili o a sollevare polemiche. La città è di tutti, i beni pubblici sono di tutti ed il problema va sviscerato tutti assieme”.

“Sono già al lavoro gli operai per ripristinare tutto ciò che nella piazzetta è stato vandalizzato. Dai mattoni, alla fontana al muretto – aggiunge l’assessore Assenza- . Purtroppo ci troviamo a fronteggiare questi atti di vandalismo che deturpano la nostra città, ma è certo che non ci arrendiamo davanti a questo scempio, che non è il primo nella nostra comunità. Interveniamo e interverremo perché ripristinare ciò che viene distrutto, vuol dire ripristinare la legalità” .

Salva