Pozzallo. “600 mila migranti intendono raggiungere l’Italia”

“Ci sono 600 mila persone sulle coste libiche che faranno di tutto per arrivare in Italia prima della fine dell’anno, ora stanno pure arrivando le persone in fuga dalla guerra fra Israele e Palestina. Il numero di persone recluse è sempre in aumento”. Hanno voglia di parlare i sedicenti egiziani che, da un po’ di tempo, sono ospiti dell’hotspot portuale. Alcuni sono soliti ingannare il tempo camminando per le vie della città di Pozzallo e, in maniera cordiale, raccontano di cosa accade dall’altra parte del Mediterraneo. Uno scenario a tinte fosche dove povertà e sfruttamento sembrano essere le uniche cose certe che si vedono ogni giorno.

I migranti incontrati per le strade di Raganzino parlano di carceri, di luoghi fatiscenti, di malattie e di gente che aspetta che qualcuno paghi per loro, o magari offrendo i soldi guadagnati dopo un anno o due di lavoro in Africa. Persone che sono partite con un unico obiettivo, quello di migliorare il loro tenore di vita ma che si ritrovano di fronte al mar Mediterraneo schiave di un sistema che, da venti anni, fa soldi sulla pelle di tanti poveri.

Chiediamo di possibili rimpatri per queste persone, ci rispondono che “tornare in Libia o in Africa in generale significa condannare a morte le persone arrivate in Europa – queste le parole ascoltate – Senza soldi, senza lavoro, con una fame che miete tantissime vittime. Vorrei vedere chi resterebbe in un determinato posto ove l’unica cosa che si mangia è la miseria”.

Intanto, nella giornata di lunedì, altro sbarco a Pozzallo sulla banchina pozzellese. Sono 32 i migranti giunti, intercettati a poche miglia dalla Libia e arrivati in condizioni di salute precarie. Molti erano solo disidratati, altri solo con la scabbia, altri ancora erano disidratati con la scabbia. Il personale medico, una volta giunti a Pozzallo, ha fatto il resto, curando con la solita professionalità quanti sono arrivati. Indagini in corso non escludono che qualche migrante sia caduto pure in acqua, annegando. Dodici i minori presenti, alcuni non accompagnati.

Il barchino in vetroresina è stato intercettato dalla Cp325 della Guardia Costiera. Nel pomeriggio i migranti sono stati schedati e solo nelle prossime ore potrebbero lasciare la città di Pozzallo in direzione di qualche centro per immigrati del nord Italia.

