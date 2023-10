Calcio, Eccellenza. Modica sconfitto in casa dal S.Croce

Modica Calcio – Santa Croce

Modica Calcio: Marino, Ababei (1’ st Ballatore), Cacciola, Aprile (19’ st Agodirin), Vindigni, Diop, Azzara (12’ Genovese P.), Prezzabile, Incatasciato (13’ st Guerci), Manfrè (29’ st Grasso), Savasta. Panchina: Genovese L., Ballatore, Ferotti, Guerci, Cicero Kebbeh, Grasso, Genovese P., Agodirin. Allenatore: Giancarlo Betta

Santa Croce: Brunetti, Bellina (37’ st Celestre), Messina, Ravalli, Figini (24’, Semeraro, Di Perra (47’ st Massari), Bello, Gomez, Camara, Ogbebor (25’ st Nunes). Panchina: La Licata, Prestigiacomo, Spadaro, Rimmaudo, Cancemi, Tomasi, Massari, Celestre, Nunes. Allenatore: Angelo Galeano

Marcatori: 17’ pt Prezzabile (M), 21’ pt Semeraro (S), 9’ st Ogbebor (S)

Ammoniti: Brunetti (S), Grasso (M),

Davide batte Golia. Il fanalino di coda del campionato di Eccellenza, girone B, Santa Croce sconfigge a domicilio la capolista Modica, 1-2. Rossoblu brutti da vedere, soprattutto in difesa, e ospiti, allenati dall’ex Angelo Galfano, bravi a sfruttare le due occasioni. E’ vero che il Modica ha colpito cinque legni ma ciò che conta sono le palle che entrano in porta. La squadra di Betta va per prima in vantaggio con Prezzabile al 17’ ma 3’ dopo arriva il pari con Semeraro. Il Santacroce trova il gol-Vittoria ad inizio della ripresa, al 9′ con Ogbebor.

Arriva, dunque, la seconda sconfitta stagionale per il Modica Calcio. Il derby ibleo va al Santa Croce.

Il finale non regala gioie anche se lascia i rossoblu in testa alla classifica del Girone.

Il primo tempo racconta di due squadre che creano e fanno divertire i tifosi negli spalti. Al 17’ arriva il vantaggio casalingo con Prezzabile che batte Brunetti con un destro secco su assist di Manfrè. Bastano pochi minuti per vedere ancora un gol, questa volta è il Santa Croce ad agguantare il pareggio al 21’, dormita generale in area con Semeraro che ne approfitta e pareggia i conti. Dopo 8’ ci prova ancora Prezzabile, con la difesa avversaria che lo chiude sul più bello. Sulla ripartenza sussulto per la difesa rossoblu, Gomez scappa a Vindigni e si invola verso la porta, il suo tiro è fuori dallo specchio della porta. Ultima grande occasione della prima frazione è quella di Prezzabile che al 34’ manda a lato con un colpo di testa su cross di Azzara.

Nella ripresa ci prova subito Savasta con un diagonale forte ma che lambisce il palo e finisce fuori alla sinistra del portiere. Al 5’ arriva il primo di una lunga serie di legni per il Modica, Ballatore prova a metterla in mezzo, il suo cross diventa un tiro che si stampa sul palo e finisce tra le braccia di Brunetti. Al 9’ arriva il vantaggio ospite con Ogbebor, l’attaccante approfitta di un pasticcio difensivo tra ultimi difensori e Marino che non si intendono e lasciano tutto lo spazio per il vantaggio avversario. Dal 15’ parte l’assedio modicano, con il palo di Savasta e la traversa di Prezzabile che lasciano forte rammarico. Al 49’ ci prova anche Grasso su punizione ma la porta è stregata e la palla non entra più fino al fischio finale.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta mister Giancarlo Betta – oggi abbiamo difeso male come squadra. Per la mole di gioco sicuramente non meritavamo la sconfitta però dobbiamo trovare una soluzione a situazioni in cui ci sono squadre che fanno lanci lunghi su due punte centrali. Il pallone non è entrato nelle tante occasioni ma dobbiamo comunque migliorare”.

Betta poi si sofferma sui risultati contro le “piccole”. “Sicuramente contano le caratteristiche delle squadre e queste formazioni che hanno determinati tipi di gioco ci mettono in difficoltà. Ora è importante fare risultato contro formazioni come il Gela a causa dei punti persi in gare come questa”



RISULTATI 8^ GIORNATA

Messana – Leonzio 1 – 0

Enna – Real Siracusa 4 – 0

At. Catania – Gela 1 – 1

Jonica – Misterbianco 2 – 0

Milazzo – Paternò 1 – 1

Modica – S.Croce 1 – 2

Leonfortese – Mazzarrone 1 – 1

Acquadolcese – Nebros 0 – 0

CLASSIFICA

Modica ed Enna 16

Paternò e Gela 15

Milazzo 12

Mazzarrone, Misterbianco, Nebros e Real Siracusa 11

Jonica e Atletico Catania 9

Leonfortese, Santa Croce e Leonzio 8

Acquadolcese e Messana 6

