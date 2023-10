Giornali NEM ex Gedi. Ubaldeschi un uomo solo al comando

Luca Ubaldeschi è stato nominato direttore di tutte le testate che Nem – Nord Est Multimedia spa – ha acquisito il 23 ottobre da Gedi. Si tratta di un network composto da Il Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso e il sito NordEst Economia. Ubaldeschi – che è stato direttore del Secolo XIX e vicedirettore vicario de La Stampa – ne assumerà la guida dal primo novembre e, fa sapere Nem in una nota, sarà affiancato da una squadra di vice per aree geografiche e tematiche.

«Le aree geografiche – si legge nella nota – riferiranno a Alberto Bollis (vice esecutivo) e a Paolo Mosanghini (per il Messaggero Veneto). Gli altri vice avranno deleghe tematiche: Fabrizio Brancoli per cultura e eventi, Paolo Cagnan per digitale e integrazione multimediale, Luca Piana per l’economia, Giancarlo Padovan per lo sport. Uno dei vice, da principio Brancoli, sarà a Trieste con incarico di coordinamento de Il Piccolo e di collegamento con le strategie generali della direzione». Nem fa sapere inoltre che, a seguito dell’assemblea straordinaria del 20 ottobre, ha «accolto nel libro soci Ance e Confindustria Udine, Bluenergy, Fidia farmaceutici, Fondazione CariVerona, Fondazione Cr Trieste. I nuovi azionisti – prosegue la nota – si aggiungono dunque a Banca Finint (Enrico Marchi), Fin Steel (Banzato), Finaid (Carraro), Athena (Nalini), Gruppo Videomedia (Confindustria Vicenza), Sit Tech (De Stefani), Finam (Mandato), Findan (Benedetti), Samer Group Holding, Ocean (Cattaruzza), Alì (Canella), Prime Holding (Zanatta)».

«Il club deal promosso da Banca Finint, sotto la presidenza di Enrico Marchi, è finalizzato con Nord Est Multimedia alla costruzione di un gruppo editoriale che tenga insieme in una logica integrata le diverse forme di comunicazione (carta, digitale, radio, tv, eventi). I sei quotidiani e i media che entreranno progressivamente nel sistema – conclude il comunicato – tenderanno a costituire La Voce del Nord Est: un nuovo brand come identità collettiva».

Ansa/gr

