Ragusa, Risorse popolazione canina. Caruso invita Giunta a fornire dati

Quali sono le risorse che nel 2022 i Comuni siciliani hanno destinato per l’ospitalità della popolazione canina nelle proprie strutture di ricovero e custodia pubbliche o in siti privati convenzionati? E’ l’interrogativo che l’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica – con la circolare n.12 del 20 ottobre 2023 – rivolge a ciascun Comune e rispetto a cui la vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, si fa portavoce evidenziando che si sta procedendo alla ripartizione dei relativi fondi regionali che saranno assegnati in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai Comuni nell’anno 2022. “Al fine di consentire l’elaborazione del riparto delle risorse in questione – commenta Caruso – è necessario che l’Amministrazione comunale metta a disposizione i dati richiesti nei tempi previsti, visto che gli stessi dovranno essere comunicati entro venti giorni, pena la decadenza degli eventuali benefici. Tutti sappiamo quanto importante sia, sul nostro territorio, la gestione di questo fenomeno. E’ a disposizione la somma di cinque milioni di euro, contributi che è stato possibile prevedere grazie all’azione politica svolta dalla Dc e all’emendamento, approvato all’unanimità, dell’onorevole Ignazio Abbate”.

