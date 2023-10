Domenica 22 ottobre, si corre la prima edizione della manifestazione ‘Corri a Marina di Modica’. In tale occasione, viene istituito il divieto al transito veicolare dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nel tratto che va da piazza Donatello sino all’intersezione con via degli Ammiragli, via degli Ammiragli, piazza Mediterraneo, sino all’intersezione con il Lungomare Buonarroti

