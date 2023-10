Comiso. Riscontrate anomalie in un pozzo per l’erogazione idrica

“A seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano la mancanza d’acqua nelle frazioni comisane di Pedalino e Quaglio – spiega l’assessore comunale Giovanni Assenza – ho dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di verificare la funzionalità della rete di distribuzione. Dai controlli – ancora Assenza – è emerso che l’approvvigionamento idrico nella stazione di rilancio di Pedalino non è costante per la notevole riduzione della portata proveniente da pozzo Battaglia di contrada Porrazzito. Tuttavia – conclude Giovanni Assenza – qualora emergessero delle anomalie nei prelievi d’acqua, come ad esempio dei prelievi abusivi, le autorità competenti ne saranno informate”.

