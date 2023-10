Il Consorzio Mundial e Basf|Nunhems in visita al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP

Una collaborazione a tutto campo è questo l’obiettivo che si sono prefissi i referenti delle tre Organizzazioni, nel corso dell’incontro ospitato presso la Direzione del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP.

Accolti dal Direttore Nino Scivoletto , la delegazione guidata dall’Agronomo modicano Aurelio Boncoraglio, Responsabile di zona melone, anguria, carota e carciofo di BASF | Nunhems , era composta da Andrea Fiorentini, Customer Marketing Specialist di BASF | Nunhems; Carmelo Calabrese, Titolare di Fonteverde Az. Agr. e da Paolo De Caro e Salvatore De Caro di Orto Big snc (Titolare Orto Big snc e figlio).

BASF | Nunhems è una delle aziende sementiere più grandi al mondo ed offre molto di più che sementi orticole. Fornisce partnerships e soluzioni orientate al cliente per l’intera filiera orticola, tra cui agricoltori, industrie di trasformazione, vivaisti, rivenditori, commercianti, retaliers e settore della ristorazione, adattandole alle tendenze ed alle esigenze dei consumatori.

Il Consorzio Mundial Group è una moderna realtà di aziende consorziate siciliane. Nato nel 2006, è attualmente costituito da sette aziende che coltivano con esclusività circa 900 ettari di Melone Mundial, una varietà precocissima di cantalupo, caratterizzata da una polpa di colore arancione intenso e da un altissimo gusto. Le sette aziende facenti parte del Consorzio Mundial Group sono Salfrutta, Fonteverde, Chiaramonte, Master Fruit srl, Fruttomania, Cooperativa San Tommaso e Orto Big.

Nel corso dell’incontro sono state delineate le strategie di collaborazione tra i tre soggetti , che mirano a definire azioni di marketing partnership riguardanti più variabili fra le quali quella della promozione congiunta nei mercati dei prodotti Mundial in abbinamento con il cioccolato di Modica Igp, rappresentando i due prodotti, senza dubbio, fra le eccellenze agroalimentari siciliani di maggiore prestigio.

Il Melone Mundial, per il quale il Direttore Scivoletto ha proposto l’utilizzo della denominazione “ di Sicilia”, potrà inoltre diventare un ingrediente per il cioccolato di Modica IGP, tante che le delegazioni hanno assunto impegno, anche mediante il coinvolgimento di Istituzioni Accademiche e di esperti del settore di studiare la più efficace soluzione per il raggiungimento di tale obiettivo.

Soddisfazione è stata espressa dai delegati di Mundial e di Basf|Nunhems per gli importanti accordi raggiunti in questo primo incontro cui ne seguirà un altro a breve nella sede Mundial di Licata.

Sono felice – ha dichiarato Scivoletto – che il nostro Consorzio rappresenti un punto di riferimento nello scenario dei Consorzi agroalimentari siciliani, con i quali ha già avviato proficue collaborazioni, a cominciare dal Consorzio del Pistacchio di Raffadali Dop e il Consorzio dell’Arancia di Ribera DOP. Tali Consorzi sono stati invitati a partecipare alla prossima edizione di CHOCOMODICA 2023 in programma dal 7 al 10 dicembre prossimi.

La delegazione ha quindi visitato il Museo del cioccolato; ciascuno dei presenti ha ricevuto un pacco dono contenente fra l’altro il libro di Grazia Dormiente “ Il primato del Cioccolato di Modica” e ovviamente delle barrette di cioccolato di Modica IGP.

Nella foto da sx: Fiorentini, Calabrese, Scivoletto, P. De Caro, Boncoraglio, S. De Caro.

