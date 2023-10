Domenica 29 ottobre Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale

In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si terrà il prossimo 29 ottobre, l’Unità Operativa Complessa di Neurologia-Stroke Unit dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dott. Antonello Giordano, organizzerà una giornata di screening cerebrovascolare, al fine di incrementare l’attività di prevenzione e sensibilizzare la popolazione.

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. In Italia si registrano circa 150.000 casi all’anno. Circa un terzo di questi pazienti non sopravvive ad un anno dall’evento, mentre ad un terzo residua una severa disabilità. La mortalità è particolarmente elevata in Sicilia, dove la copertura del fabbisogno in diverse aree dell’isola resta carente.

L’ictus è una patologia tempo-dipendente, durante la quale vengono bruciati circa 32 mila neuroni al secondo, ben 1,9 milioni al minuto. Per questa ragione le cure devono essere avviate tempestivamente, senza differire l’accesso al Pronto Soccorso in caso di primi sintomi. La prevenzione, pertanto, rappresenta un tassello fondamentale nella lotta all’ictus: il 50% degli ictus si potrebbe evitare grazie a stili di vita più salutari e ad un maggiore controllo medico per i soggetti ad elevato rischio.

L’attività di screening che si svolgerà il prossimo 29 ottobre prevederà un colloquio per valutare la presenza di fattori di rischio vascolari modificabili; la misurazione dei valori di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e glicemia; il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI); l’esecuzione, per casi selezionati, di un Ecocolordoppler dei vasi epiaortici. Si coglierà l’occasione per divulgare le informazioni fondamentali per il rapido riconoscimento dei sintomi di ictus, e le raccomandazioni necessarie all’adozione di stili di vita più salutari.

L’attività si svolgerà presso la Sala conferenze “Enzo Di Geronimo” dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, sita al piano terra del padiglione B, dalle ore 9:30 alle 17:00, e verrà condotta dai medici e dagli infermieri della UOC di Neurologia-Stroke Unit. I cittadini interessati ad accedere allo screening potranno prenotarsi inviando una email all’indirizzo neurologia.vittoria@asp.rg.it. Le prenotazioni saranno accettate fino a capienza massima di 30 persone.

Salva