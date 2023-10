Calcio. Tripletta di Sangiorgio allo Scicli. il Frigintini vola in classifica

COMUN

Un’altra tripletta di Kevin Sangiorgio (la terza del campionato) e il Frigintini vince a Scicli e vola ancora più in alto in classifica generale. Un successo non facile ma alla fine ampiamente meritato per rimanere in testa alla classifica appaiato al Città di Vittoria con 18 punti e alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima al Vincenzo Barone di Modica. L’inizio della gara segna un equilibrio sostanziale sul terreno di gioco e solo al 26’ si ha la prima fiammata con Drago che controllo un buon pallone al centro dell’area di rigore e lascia partire un tiro che il portiere locale d’istino devia e si salva dalla capitolazione. Al 30’ è Buscema, dalla destra, che non trova la coordinazione per il tiro in porta da buona posizione. al 40’ è Noukri che dalla sinistra entra in area di rigore dello Scicli, ma al momento del tiro viene contrastato e l’occasione del vantaggio sfuma. Al 42’ il Frigintini passa in vantaggio con una veloce ripartenza di Drago per Colombo che apre in verticale per Sangiorgio abile a controllare il pallone, mettersi dietro il diretto avversario e dopo avere aggirato il portiere depositare il pallone in rete per il gol del vantaggio, che viene mantenuto fino al duplice fischio per l’intervallo. Inizio secondo tempo subito movimentato per l’espulsione di Rizza e sulla ripresa del gioco gol annullato ai rossoblù per fuorigioco. Raddoppio che arriva al 12’ quando Simone Drago s’inventa un’apertura per Sangiorgio che supera il portiere locale e fa 2-0. Al 14’ un’altra espulsione fra i giocatori locali (Gabriele La China) e per i rossoblù sembrano scemare le difficoltà di portare in porta un risultato positivo. Reazione dello Scicli e Caccamo (20’) non inquadra la porta da buona posizione. La inquadra ancora una volta Kevin Sangiorgio che sulla ripartenza (al 21’) e su un’altra apertura millimetrica di Drago porta a 3 le reti del Frigintini e per realizzare la tripletta personale. La gara cala di intensità, ma al 36’ Caccamo (l’ex di turno) coglie impreparati i difensori rossoblù e realizza il gol del 3-1. Subito dopo Baldè impegna Caruso in una difficile parata a terra. Ma la gara è ormai sulla dirittura di arrivo anche se al 45’ Wally fallisce il gol del 4 a 1. Finisce 3-1 per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica, che adesso possono affrontare il confronto al vertice con il Vittoria con un ruolino di marcia di sei vittorie consecutive nelle prime sei gare di campionato.

CR SCICLI 1

FRIGINTINI 3

CR SCICLI: Fidone, Mormina (83’ Nigro), Migliorino (90’ Adamo), Bongiorno, Voi, Rizza, Agosta (46’ Caccamo), Gabriele La China, Baldè, Giuseppe La China, Falla (47’ Carrabino). All. Angelo Tasca

Frigintini: Caruso, Blandino, Rosa, Buscema (69’ D. Calabrese), Pianese, Wally, Sangiorgio (75’ Gambuzza), Fusca, Drago (69’ Vindigni), Noukri (90’ Firera), Colombo (77’ Pricone). All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Giuseppe Guastella Sez. Aia Ragusa; Assistenti: Salvatore Rubino Sez. Aia Catania e Martina Siracusa Sez. Aia Acireale

Reti: 42’, 57’, 66’ Sangiorgio; 81’ Caccamo

Salva