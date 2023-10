Congresso provinciale Italia Viva. Domenica seggio a Vittoria

Anche in provincia di Ragusa, e nello specifico a Vittoria, in via Milano 211, dove sarà istituito un apposito seggio, sarà possibile votare i coordinatori provinciali, regionali e nazionali di Italia Viva. L’appuntamento è per domenica dalle 10 alle 20. Per quanto riguarda la geografia politica nell’area iblea, occorre precisare che, così come accadrà negli altri territori, dopo le modifiche statutarie, si procederà con l’elezione di un solo coordinatore provinciale al posto dei due attuali. “Da questo punto di vista – sottolinea Salvo Liuzzo, attuale coordinatore provinciale unitamente a Marianna Buscema – mi sento di compiere un passo indietro e di lanciare la candidatura unica di Buscema che ha dimostrato di essere capace, politicamente matura, assolutamente in grado di dirigere un partito con tutte le difficoltà che ciò comporta. Questo mi darà modo, tra l’altro, di occuparmi di più e meglio del Consiglio comunale di Comiso in cui sono stato eletto alle scorse amministrative. Una ulteriore riflessione, a tal proposito, la voglio fare. E cioè che quattro anni fa, qui in provincia, siamo partiti da zero e siamo riusciti a costruire gli assetti organizzativi del partito tra mille difficoltà. Oggi diciamo la nostra in quasi tutti i Comuni dell’area iblea e siamo presenti nelle istituzioni, aspetto che, sino a quattro anni fa, era inimmaginabile. Quindi, con la guida provinciale di Marianna Buscema ci adopereremo per continuare a crescere”.

