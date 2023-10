Ragusa. Un accordo tra Scout e Azienda Forestale per la fruizione di aree boschive

L’assessore allo Sviluppo di Comunità e alle Politiche della Salute, Giovanni Iacono, ha promosso un incontro tra i gruppi Scout della città e il direttore provinciale dell’Azienda Foreste Demaniali, Tullio Serges, per la migliore fruizione di aree boschive demaniali da parte dei gruppi Scout.

All’incontro hanno partecipato Angelo Leggio in rappresentanza degli Scouts d’Europa Ragusa 3, Ivano Caltagirone Agesci Ragusa 1, Luciano Arcieri e Giuseppe Arezzi di Cngei.

“L’incontro è stato molto cordiale – ha dichiarato l’assessore Giovanni Iacono – e attraverso una lista di siti forestali che l’Azienda Foreste fornirà ai gruppi Scout potranno essere pianificati, dai diversi gruppi, le importanti attività che vengono svolte dai tanti ragazzi e ragazze che compongono lo ‘scoutismo’. Tutti i gruppi Scout sono ispirati dallo stesso spirito e dagli stessi princìpi del rispetto dell’ambiente, della natura, degli alberi, in un contesto di solidarietà, altruismo, legalità, democrazia e antirazzismo. Gli scout svolgono un ruolo fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni; una esperienza che si porta dentro per tutta la vita. Con i gruppi Scout e grazie alla collaborazione essenziale dell’Azienda Foreste demaniali, il Comune avvierà progetti tesi ad incentivare i percorsi naturalistici e lo spirito Comunitario attraverso la diffusione e la pratica dei ‘passi della salute’”.

