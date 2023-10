Il Ragusa calcio ad Avola per affrontare la Sancataldese

Ottava giornata di campionato per l’Asd Ragusa calcio che, domani, con inizio alle 15, sarà di scena al Meno Di Pasquale di Avola per affrontare la Sancataldese. Azzurri che arrivano da una dura settimana di allenamenti (l’ultimo di rifinitura questa mattina allo stadio Gianni Biazzo di via Archimede) e che cercheranno, prima di ogni altra cosa, di dare continuità al successo esterno sul campo di Locri di domenica scorsa. “La Sancataldese – chiarisce mister Giovanni Ignoffo – è formata da calciatori che ben conosco e che giocano assieme da tempo. Non è certo l’ultima squadra arrivata e per noi costituisce un avversario insidioso visto che si tratta di un gruppo che si è calato molto bene nella categoria e che sa gestire con attenzione le partite. Per quanto ci riguarda, così come ho già detto in altre occasioni, dovremo essere bravi a farci trovare pronti, a scendere in campo con la giusta mentalità e soprattutto con adeguata intensità nell’atteggiamento. Saremo chiamati a dare tutto quello che è possibile per cercare di fare altri punti e garantire alla classifica la possibilità di migliorare. Perché, lo sappiamo, dare continuità ai risultati è molto importante ma questo può avvenire solo ed esclusivamente se siamo consapevoli del percorso che stiamo portando avanti”.

Lo stato di salute del Ragusa? “Direi buono – continua l’allenatore azzurro – i ragazzi arrivano da un’ottima partita, quella di Locri, e da una settimana molto faticosa per quanto concerne il carico degli allenamenti. Abbiamo recuperato qualche piccolo acciaccato e di certo stiamo dando il massimo per prepararci al meglio. Poi, dobbiamo essere pronti a tutto perché il calcio ci riserva le più disparate sorprese. Ma è chiaro che dovremo dimostrare di crederci sino in fondo anche per regalare le dovute soddisfazioni ai nostri tifosi che ci verranno a sostenere”.

