Cade dalla scala mentre raccoglie olive. Muore 73enne di Scicli

Un pensionato sciclitano, R.D.B. ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre raccoglieva le olive in un terreno privato di Contrada Arizza. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato. L’impatto con il suolo è stato molto violento, ma a non lasciargli scampo sarebbe stato un attrezzo appuntito di ferro, su cui sarebbe rimasto infilzato.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti Carabinieri e Vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto accertare il decesso. La scorsa settimana, sempre a Scicli, un altro incidente simile. In questo caso era rimasto ferito un uomo di 59 anni, impegnato nella raccolta delle olive nella frazione di Donnalucata. Si era arrampicato su un albero quando, all’improvviso è precipitato rovinosamente a terra. Per lui era stato necessario il trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

Salva