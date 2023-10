Al via la Pallamano di Serie B con a fianco i cronos asd Hyblea

Partirà ufficialmente domani, giovedì 12 ottobre con l’anticipo tra Cus Palermo e Marsala, in programma nel capoluogo siciliano alle ore 18:15, il campionato di pallamano maschile zona Sicilia di serie B, con 12 squadre sui nastri di partenza. Iniziano così pure gli impegni dei cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa nei palazzetti e nei geodetici della provincia ragusana, infatti da quest’anno sono 3 le squadre iblee iscritte al torneo: AndiModa Ragusa, Sport Club Scicli, Scicli Social Club.

I cronos iblei da bordo campo, riconoscibili dalle loro maglie blu con i loghi federali della Ficr e della Figh, saranno chiamati a refertare gli incontri di pallamano dei fine settimana.

Lo Sport Club Scicli targato Agriblu quest’anno ha puntato molto sul vivaio del territorio, tra under 17 e under 20, anche grazie agli accordi con l’Handball Club di Modica che ha fornito 4 giovanissimi giocatori. Domenica 15 alle ore 17:00, la squadra allenata dal tecnico siracusano, Alfio Settembre sarà ai nastri di partenza in trasferta contro l’Aretusa

Lo Scicli Social Club farà il suo esordio stagionale sabato alle ore 19:30, al geodetico di contrada Jungi dove ospiterà la squadra etnea del Mascalucia che l’anno scorso fu protagonista del campionato di categoria ottenendo l’ambita promozione nella serie superiore. La squadra sciclitana, quest’anno sarà allenata da Giovanni Marino, alla sua prima esperienza da tecnico.

Debutterà domenica alle ore 18:30 a Palermo sul parquet di Villaurea, l’AndiModa Pallamano Ragusa, la squadra del tecnico Salvatore Russo, sarà chiamata a guidare un team formato da giovanissimi la maggior parte di 16/17 anni con qualche giocatore di esperienza chiamato a fare da guida, le vere potenzialità del gruppo si capiranno a campionato in corso.

Salva