Modica. Le Giornate Fai d’Autunno. La scuola incontra il Museo

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento di piazza che il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza, da ben 12 anni, per far conoscere e apprezzare l’immenso patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Saranno organizzate speciali visite in luoghi straordinari che spesso sono poco valorizzati o sottovalutati, così che il pubblico potrà apprezzare quanto di eccezionale ha ancora da offrire il nostro Paese, oltre ai siti già ampiamente conosciuti.

A Modica sarà possibile visitare la chiesa di Sant’Anna e il Palazzo della Cultura, sede, tra gli altri, del Museo Civico “F. Belgiorno” e dell’Archivio – collezione Salvatore Quasimodo. In questa sede, pronti ad essere degli speciali ciceroni, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta – Ciaceri” che, preparati in modo dettagliato e preciso dalle docenti di Arte e Lettere, cui va un grande ringraziamento per aver aderito a questa iniziativa di alto valore culturale e di conoscenza del territorio, accoglieranno nelle sale del Museo chiunque vorrà partecipare, promuovendone la conoscenza e facendone apprezzare i tesori.

Continua, quindi, la proficua collaborazione tra il Fai e gli istituti scolastici modicani, che, due anni fa, aveva visto raggiungere il quarto posto, a livello nazionale, al progetto della Via delle Collegiate nella classifica dei “Luoghi del cuore Fai”.

Adesso il Fai richiede un impegno maggiore, che studenti e insegnanti, generosamente, hanno profuso con entusiasmo, non rinunciando a questa attività, svolta nel proprio tempo libero e che mira ad obiettivi educativi importanti: la promozione della cultura del rispetto dell’arte, la civiltà della protezione di luoghi speciali che fanno la nostra identità, la difesa vigile e attenta di un territorio ricchissimo e splendido ma assai fragile.

Niente si sarebbe potuto realizzare senza il trainante contributo della Dirigente Scolastica Prof. ssa Grazia Basile, sempre attenta a sensibilizzare gli studenti e a promuovere in loro la conoscenza e la salvaguardia del cospicuo patrimonio storico di Modica.

Gli alunni impareranno, sulla loro “pelle”, mettendosi in gioco, studiando ma anche divertendosi e misurandosi con il pubblico, cosa vuol dire “prendersi cura”, per diventare, come auspica il FAI, degli innamorati del nostro Paese.

