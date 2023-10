Scossa di terremoto tra Marina di Modica e Pozzallo ma nessuno l’ha avvertita. Fortunatamente non si sono verificati danni né segnalazioni, ma il sisma ha avuto un ipocentro a circa 9 km sotto il livello del mare, con i comuni di Pozzallo, Ispica e Scicli, tutti nella provincia di Ragusa, vicini all’epicentro. Non si registrano, come detto, danni a cose o persone.

