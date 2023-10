Consigli per trovare lavoro senza esperienza

Per chi è alla ricerca della prima occupazione in Sicilia e digita online “cerco lavoro a Palermo” potrebbe notare come una buona fetta di offerte di lavoro richiedono ai candidati un certo numero di anni di esperienza nel settore. La buona notizia è che qualche semplice trucco può aiutare a trovare lavoro senza esperienza.

Trovare lavoro senza esperienza? Piccoli trucchi che lo rendono più semplice

Il primo – e quello che in genere si rivela più efficace – è aderire a eventuali programmi di placement messi a disposizione dalla propria università o regione. Infatti, questi enti semplificando molto la ricerca del lavoro grazie ai loro accordi con aziende o enti in cerca di nuovi giovani talenti sul mercato del lavoro.

Chi partecipa a un programma di placement in genere comincia a lavorare grazie a un tirocinio che è, più in generale, uno dei modi più semplici per trovare lavoro senza esperienza. A prescindere degli accordi esistenti tra scuola o università e aziende si può cercare autonomamente un tirocinio extracurricularenell’ambito più di proprio interesse o rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’agenzia per il lavoro per esser aiutati nellaricerca. Lo stage è il modo migliore per cominciare a familiarizzare sul campo con la professione che si intende svolgere e per maturare quell’esperienza specifica che i recruiter cercano nei candidati.

Uno degli errori più comuni che si commettono quando si è alla ricerca di un lavoro ma non si ha nessuna esperienza pregressa è, infatti, cominciare ad accumulare piccoli lavoretti (come commesso, tutor per le lezioni private, assistente personale, eccetera) che non sono in linea con l’occupazione per cui si fa domanda. Sono certamente un ottimo modo per cominciare a capire come funziona il mercato del lavoro, ma non è consigliato inserirle all’interno del CV. Suggeriamo di sottolineare sul tuo curriculum i buoni risultati ottenuti a scuola o in università e le soft skill che più si adattano alle mansioni che svolgerai e, se non si ha mai lavorato nel settore o nel ruolo per cui vuoi candidarti, di cercare offerte per profili junior che prevedono un periodo di formazione specialista.

