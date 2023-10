Riconoscimento a Maranello per il Veteran Car Club ibleo

Dopo la Giornata nazionale del veicolo d’epoca che, tenutosi in piazza Libertà, a Ragusa, rispondendo al richiamo dell’Asi nazionale, ha riscosso grande successo, il Veteran car club ibleo ha piazzato un altro importante colpo. Grazie ai buoni uffici del direttivo, guidato dal presidente Antonino Provenzale, il Vcci ha ottenuto il riconoscimento, con un apposito accordo stipulato a Maranello per l’uso del marchio, di Scuderia Ferrari club. In questo modo sarà possibile riunire tutti gli appassionati del cavallino rampante. “E per essere soci del club – chiarisce Provenzale – non è obbligatorio il possesso dell’auto. Ma pura passione. Questo è un aspetto importante che ci teniamo a evidenziare. In ogni caso, abbiamo compiuto un altro significativo passo in avanti che qualifica ulteriormente l’attività del Veteran anche in chiave futura”. E a proposito di attività qualificanti, riscontri molto positivi sono stati raccolti in occasione della Giornata nazionale del veicolo d’epoca che, attraverso l’apporto della giuria popolare, ha attribuito i premi ai possessori di auto e moto che sono state ritenute le più aderenti al programma della manifestazione. In particolare, per quel che riguarda le auto, il premio è stato assegnato alla Mercedes Ssl del socio Salvatore Arena mentre, per le due ruote, premio alla Moto Guzzi Falcone del socio Gianmarco Arestia. “Anche quest’anno – sottolineano dal Veteran – la manifestazione è riuscita come meglio non si poteva pensare. Segno che l’attenzione degli appassionati rimane sempre alta e noi auspichiamo di poterla coltivare nella maniera più proficua”.

