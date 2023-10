Ragusa. Certificati i progetti “Credito Sociale”

“Spesso gli interventi nel sociale – afferma il sindaco Peppe Cassì – non suscitano clamore e in fondo è anche comprensibile: nel chiedere e nel dare sostegno è normale che ci sia un certo riserbo.

Eppure, i nostri servizi sociali, come hanno saputo dimostrare durante la pandemia, rappresentano un’eccellenza che in questi giorni ha ricevuto un nuovo, prestigioso riconoscimento.

Nell’ambito della “Banca dati buone pratiche amministrative adottate a livello locale” del Ministero dell’Interno, infatti, due progetti proposti dal Comune di Ragusa, quale capofila del Distretto Socio-Sanitario 44, hanno ottenuto la certificazione di buona pratica: “Credito Sociale” e “Pronto Intervento Sociale”.

Bisogna essere grati a chi li ha realizzati e li gestisci, bisogna essere orgogliosi di ciò che Ragusa sa esprimere”.

“La certificazione ottenuta per i due progetti – prosegue l’assessore alle Politiche Sociali, Elvira Adamo – è un riconoscimento importante che configura i due interventi come “buone pratiche” degne di menzione.

Il riconoscimento attesta il lavoro di squadra dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44 e la capacità di sintesi operata dal Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa. Questo attestato ci impegna ancora di più nella ricerca di soluzioni a supporto delle fasce più deboli del nostro territorio”.

Salva